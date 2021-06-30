一向關注CBDC(央行數位貨幣)發展趨勢的前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳沖，今天再發文聚焦在2Q央行理監事會後有關CBDC的論述。陳沖大讚央行總裁楊金龍對未來CBDC的定位，已了然於心，甚至應說成竹在胸，只差臨門一腳(技術開發成功)而已。更直言，楊總裁歷史定位就看今朝（指CBDC拍板定案）。

陳沖表示，我們同意，未來CBDC不必完全取代現金，避免影響金融中介機構的功能，並可做為民間支付系統的備援，CBDC可設定持有及交易上限，也可分層計息(第一層零利率、第二層負利率)甚至分層匿名或記名，以穩定金融市場，增加民眾生活便利，卻又能比一般支付業者更能保護消費者隱私。

今年6/17央行理監事會後，舉辦記者會，提供新聞媒體的資料，洋洋灑灑，眾人焦點都在其中對「致富的特權」一書內容的過招，至於對參考資料第七部分，談論CBDC(央行數位貨幣)的發展趨勢，也因乍看與以往發言差異不大，致缺乏媒體的關愛，可惜了研究人員的投入與苦心。央行報告中倡議CBDC：1.做為國家支付選項，促進普惠金融；2.維護國家支付角色，健全金融體系；3.深入了解數位科技，因應未來發展。

陳沖表示，CBDC是近兩年全球的熱門話題，以往央行興致不高，但6/17這次央行十六頁的報告，簡明扼要，面面俱到，實在是央行近兩年最佳的立場說明。但因七月美國聯準會即將發表CBDC的Discussion paper，而且十天前(6/23)，號稱全世界「央行的央行」的BIS(國際清算銀行)，才在2021年度經濟報告中以CBDCs：an opportunity for the monetary system(央行數位貨幣：貨幣體系的契機)為題，對CBDC有正面的評價，這應也是我們央行的良機，可以順勢將最新趨勢納入，當然也不要忘了六月初歐洲中央銀行(ECB)，以及英格蘭銀行(BOE)都有最新立場說明。如果央行報告少了最近一個月全球熱鬧精彩的發展動態，豈不可惜。

陳沖讚許央行總裁楊金龍2018年二月上任，2019年6月即盱衡大勢，從善如流，成立CBDC研究計畫專案小組，由央行報告可以看出，央行對未來CBDC的定位，已了然於心，甚至應說成竹在胸，只差臨門一腳(技術開發成功)而已。 陳沖自2006年起就在報端建議央行對數位貨幣(當時稱為software based貨幣)進行研究，十五年來撰文不下七、八篇，雖然央行從未正面回應，但在此時點，全球85%的央行都在專研CBDC，而疫情當前，民眾少用現金、或消毒現金，已成習慣，應是數位貨幣出馬的良好時機，而且歐美國家對強化貨幣政策，尤其是負利率手段，也都不否認CBDC的功效。

陳沖認為，未來也許不是cashless，但一定是cash less的社會，就讓央行數位貨幣來填補這個less吧! 忘了致富的特權，楊總裁如能對CBDC拍板定案，必將歷史留名!