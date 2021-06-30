在經濟重啟之際，就業市場日益增強的樂觀氣氛抵消了對通膨升高的擔憂，美國6月消費者信心躍升至近1年半以來新高。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）周二公布，6月消費者信心指數為127.3，較5月的120.0大幅攀升、遠超出經濟學家預估的119.0，並創下2020年2月美國尚未爆發大規模疫情以來的新高水準。

該調查結果亦顯示，對汽車和家電等耐久型製造商品的需求穩健，意味著在第二季結束時強勁的經濟動能。此外，房市買氣仍然高漲，顯示在供不應求的情況下，美國的房價將繼續急升。

調查顯示，許多人計畫在未來6個月去度假，且主要將留在美國度假，料將帶動服務需求，並為消費者支出增添火力。

Oxford Economics首席美國經濟學家Oren Klachkin表示，在被關在家裡一年多之後，消費者有許多享樂之處，展望未來，新冠病毒疫情降溫、就業反彈和儲蓄增加將提振信心，並鼓勵消費者在這個夏天痛快地花錢。

這項調查更聚焦於正穩步復甦的勞動力市場。目前完成新冠疫苖接種的美國人已經超過1.5億，讓該國經濟得更廣泛的復甦。

該調查基於消費者如何看待當前商業景氣和就業市場的現況指數從5月的148.7揚升至157.7，創下疫情爆發以來的新高記錄。基於消費者短期內如何看待所得、商業景氣和就業市場的預期指數從100.9升至107.0。消費者對未來12個月的通膨預期從5月的6.5%升至6.7%。

基於受訪者認為工作是否充足或難以取得的勞動力市場差異（labor market differential）指數，由5月的36.9跳升至43.5，創下自2000年以來新高。

這項指標與勞動部備受關注之就業報告中的失業率息息相關。勞動力市場差異指數大幅升高為本周五公布的6月非農就業報告帶來好兆頭。此前報告指出，美國4月職缺數達到近930萬個，再創歷史新高。

FWDBONDS首席經濟學家Chris Rupkey表示，如果該消費者數據正確，那麼周五公布的新增非農就業人數可能達到100萬人。

根據路透社所做的預測調查，繼5月增加55.9萬人後，6月非農就業人數可能新增69萬人，失業率料將從5.8%下滑至5.7%。儘管就業增長有所回升，但人力短缺將使公司擴大招聘的努力受挫。

經濟學家預測本季美國的消費者支出將再度實現2位數增長，可望帶動國內生產毛額（GDP）季增年率達到約10%。美國第一季GDP季增年率為6.4%，創下1984年來同期新高和2003年第三季以來的次高水準。

此外，周二公布的標普/Case-Shiller美國4月20大城市房價指數較去年同期上漲14.88%，超出市場預估的上漲14.7%，並創下2005年12月以來最大漲幅。

另一份報告顯示美國的房價通膨正在飆升，聯邦住房金融局（FHFA）4月房價指數較去年同期飆升15.7%，較3月的年漲14.0%進一步上揚，並創下新高記錄。