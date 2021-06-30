金管會宣布允許符合條件的公開發行公司，自8月16日起可採實體股東會輔以視訊方式召開，並修改股東會延期召開通知方式、放寬場地容納人數限制。集保結算所呼籲，各公司應儘速規畫、完成股東會召開，並加強派員查核各公司場所防疫措施。

因應全國防疫警戒5月19日升至三級，金管會公告公發公司股東會延至7月1日至8月31日召開，並參考公司反應意見，經洽中央流行疫情指揮中心同意，指示集保調整股東會防疫作業指引，滾動調整股東會場地人數限制，以及加強防疫措施。

集保總經理朱漢強表示，今年因疫情關係延後召開股東常會，在金管會努力下，開放公司召開實體股東會得以視訊輔助。另外，不需再寄發明信片通知股東會實際召開日期及地點，並調整股東會場地容納人數上限，使場地安排更具彈性，以利股東會順利召開。

集保表示，將儘速訂定實體股東會輔以視訊方式召開的相關作業指引，並加強「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」的相關防疫措施，如新增麥克風、用筆等會場公用物品及廁所應加強消毒頻率，各公司亦要對股東量測體溫並進行手部消毒。

集保呼籲，各公司應儘速規劃、完成股東會召開，但防疫仍不能鬆懈，仍請各公司召開股東會時，務必依作業指引做好防疫措施，集保會依金管會指示，加強派員對公司召開股東會的場所防疫措施進行查核。