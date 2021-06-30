【旅奇傳媒/編輯部報導】因應居家防疫，各飯店持續推出美味與特色便當，為了滿足上班族預算，又能大啖美味料理，推出超親民的百元便當。其中，六福客棧推出平日限定百元便當，即日起至7月31日間，每日提供2款便當，每款限量各100個，不停期更換新口味。

首波推出「川香宮保雞丁」，鮮嫩雞肉搭配花生香脆、乾辣椒香氣，入口鮮辣開胃，另一款為「蒜香爽口松阪豬」， 濃郁蒜香結合脆口彈牙松阪豬，是最具人氣的便當之一。搭配六福即食送車隊，即日起訂購滿6個便當，即可享3公里內免費外送，民眾也可前往飯店1樓快取點，在飯店門口即能快速取餐及結帳，為小資上班族們一起團購的最佳選項。

▲剁椒麻辣牛肉麵。 圖：六福旅遊集團╱提供

喜歡吃麵嗎？六福旅遊集團也推出升級版的和牛牛肉麵系列，有勁辣夠味的「剁椒麻辣牛肉麵」、甘甜香醇的「蕃茄紅燒牛肉麵」兩種口味，特選具黃金比例的澳洲和牛胸腹肉，油花紋路細緻，瘦中帶著油脂鮮甜，吃起來柔嫩多汁，牛油香氣與湯頭完美結合，搭配Q彈紮實的波浪刀削麵，吸附湯汁又口感十足，為全台飯店口味最多的常溫牛肉麵，宅在家以最划算的價格享受五星和牛牛肉麵。

▲六福萬怡外帶外送推出龍蝦獨享餐。 圖：六福旅遊集團╱提供

台北六福萬怡酒店也推出超狂外帶外送新菜單，「台式蒜味龍蝦佐手工粿條」內有2隻完整龍蝦，鹹香蒜蓉與鮮甜龍蝦完美結合，黃金醬汁吸附在手工Q彈粿條，是餐桌上最具人氣的料理；敘日獨享餐將整隻龍蝦霸氣入菜，內含法式烤牛肉沙拉佐芥末籽油醋醬汁，以及義式青檸香料烤龍蝦襯黑米飯或馬賽龍蝦番茄義大利麵二擇一，一個人吃也可以很豪華。

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