【旅奇傳媒/編輯部報導】為了讓民眾在居家防疫期間也能體驗旅遊的樂趣，放鬆心情，交通部觀光局茂林國家風景區管理處以網路活動「線上遊茂林」介紹茂林國家風景區轄內景點，並結合食、宿、遊、購資訊，搭配角色「茂管家」的輕鬆圖文與影片，用「虛擬旅遊」為防疫生活注入一股新活力。

▲來到六龜寶來不老溫泉泡湯也十分推薦健走行程。 圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處╱提供

高雄市六龜區寶來不老溫泉甫於日前獲得「2020-2021台灣好湯-金泉獎的「最佳CP值大獎」，茂管處於官網「線上遊茂林」專區及粉專「Fun心遊茂林」特別推出寶來不老溫泉主題，精美圖文與精彩影片，令網友直呼「解封後就想去！」。 「茂管家」一次解秘寶來、不老地區的溫泉特色、周邊推薦景點、在地料理與時令農特產，於日前上架「一日六龜山城人」影片，透過影片想像來到六龜寶來不老溫泉區，享受溫泉湯池與環山美景，並隨著不同季節體驗自製洛神花醬、山茶品茗、賞梅、採梅等各種趣味，感受六龜山城魅力。

▲洛神花醬DIY體驗。 圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處╱提供

延續六龜篇主題，「茂管家線上好朋友」系列採訪當地「檨仔腳文化共享空間」，由高雄市寶來人文協會執行長李婉玲親自分享居民自莫拉克風災過後相互陪伴、重建的心路歷程，並打造在地品牌，以就地取材的天然植物、傳統工藝、農特產，製作植物染、手工陶器、窯烤麵包等，每件商品皆蘊藏質樸溫暖的在地故事與土地溫度。

▲檨仔腳的窯烤麵包「土窯胖」廣受消費者喜愛。 圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處╱提供

檨仔腳文化共享空間以土窯細心烘焙窯烤麵包「土窯胖」，選用在地小農當季盛產農產作為食材，美味又健康，尤其受消費者歡迎。因應防疫，檨仔腳文化共享空間目前暫停對外開放，但民眾仍可透過網路商城 線上訂購，寶來人文協會也推出防疫方案，至110年8月31日前窯烤麵包全面優惠價，訂購滿1500元更可享免運費優惠，在疫情中把六龜在地好味道送到民眾家中。

▲高雄市寶來人文協會以在地元素及傳統工藝打造「寶來陶」。 圖：交通部觀光局茂林國家風景區管理處╱提供

茂管處處長柯建興表示，雖然疫情警戒期間茂林國家風景區三座遊客中心（新威、茂林、禮納里）及所轄景點、相關OT商家（包含涼山遊憩區、賽嘉樂園、十八羅漢山服務區、森思咖啡、蝶。Svongvong手感烘培坊、聚寶來餐廳、霧光雲台民宿等）皆配合封閉，暫停營業，但「線上遊茂林」會持續傳遞轄內美麗的景色與悠閒的樂活氛圍給大家，也鼓勵民眾多加利用在地商家提供的宅配或外送服務，將好的商品、農特產在家與家人共享。

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