新冠肺炎疫情期間各大醫院門診降載，為了讓患者能居家獲得醫療服務，多家醫療院所都推出遠端視訊服務，但到底該怎麼做？許多民眾還是一知半解。臺北榮總教學部為提高視訊門診品質，避免民眾因疫情害怕就醫而延誤病情，特別製作「視訊禮儀教學影片」，加強醫護人員問診技巧，增加民眾對於視訊診療的信心，加速建置完善的視訊醫療體系。

臺北榮總表示，自5月24日起辦理擴大通訊診療服務以來，已依照各專科特性，提供21個科別實施通訊診療服務，民眾只要先上網預約，在約定時間內，醫師將透過電話或是視訊進行診療，從看診到付費零接觸，至6月底，已有近4000人次使用。

北榮教學部楊盈盈主任指出，相較於實體門診，視訊門診對於病人整體觀察及互動受限，醫師問診的技巧與方法十分重要。「視訊禮儀教學影片」中，楊主任與護理師，以環境佈置、醫病禮儀、傾聽與觀察、保持對話節奏與適當決策、確認與回饋等五大步驟，示範線上診療肝硬化患者。

侯明志教學副院長進一步說明， 影片中醫師首先詢問病人及家屬，了解病人服藥及生活狀況，再請病人雙臂平舉張開手指左右平移，線上檢視有無手抖症狀，評估是否出現輕微肝昏迷，即時給予專業的指導與建議，讓病人及家屬不需至醫院，線上即能獲得專業的醫療服務．另擬定【視訊門診_網路禮儀操作指引暨自我檢核表】，讓醫師看診前能迅速瀏覽指引，視訊診療品質大幅提升。

北榮許惠恒院長也表示，減少移動避免接觸，可有效圍堵COVID-19病毒傳播，疫情期間，遠距通訊平台已成為日常生活、工作、教育甚至醫療的重要工具，遠距醫療必將成為未來趨勢，北榮將持續提供便利與高品質的通訊門診服務，與民眾一起安度疫情緊繃期。