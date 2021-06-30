今年五月，高雄市仁大工業區外草叢被民眾發現遭不明人士放置汽油瓶，甚至報警以為是炸彈而引發虛驚，未料事後竟又多次發現四次類似狀況，警方不敢大意，建議工業區服務中調整監視器角度，果然發現不明男子駕車放置汽油瓶，循線逮捕涉案的彭姓男子，調查後才發現，彭男原本是送貨司機，下班後兼差當外送員，但瑋了省錢而偷偷自己開的貨車汽油，預先藏在仁大工業區樹叢中，事後才加到自己的機車，上午依竊盜及業務侵占等罪嫌函送法辦。

仁大工業區連5次遭放大量汽油瓶引恐慌，送貨員遭逮真相曝光。(戴志揚翻攝)

警方調查，今年5月25日接獲仁大工業區服務中心通報，稱工業區內道路旁樹欉，遭不明人士置放汽油瓶。經派員前往至現場勘查，發現汽油瓶均置放在人行道矮仙丹樹叢裡，經深入追查後，陸續發現有多次這種情況，包括4月24日在工業區消防隊旁行道樹，發現30瓶；5月13日在國喬與台聚場界花圃，發現5瓶；5月24日在高塑公司正對面樹叢，發現2瓶。；5月25日在台橡東側門左側處樹叢，發現3瓶；6月29日在元際公司對面樹叢，發現3瓶。

仁大工業區周邊道路樹叢連月來連5次遭放大量汽油瓶引恐慌，送貨員遭逮真相曝光。(戴志揚翻攝)

仁大工業區周邊道路樹叢連月來連5次遭放大量汽油瓶引恐慌，送貨員遭逮真相曝光。(戴志揚翻攝)

由於缺乏監視器影像，警方立刻著手加強工業區內之情境預防，全面檢視治安死角，並提供增設監視器之規劃。另於6月29日16時許，再次接獲仁大工業區服務中心通報，在樹叢發現3罐汽油瓶，專案小組立即至發現地點調閱監視器畫面，並訪查附近公司保全人員，經過濾週遭監視器畫面後，發現1輛自小貨車行跡可疑，再比對相關跡證後，鎖定彭男涉有重嫌。

專案小組人員隨後逮捕彭嫌到案。經查彭嫌於105年開始，在苓雅區零件公司擔任送貨司機，每月薪水約3萬元左右，彭嫌想多賺點錢貼補家用，另於108年起於晚間從事外送員，因機車汽油消耗過大，才抽取公司貨車汽油，裝到礦泉水的寶特瓶內，藏放於大社工業區消防隊旁行道樹，以及道路兩側之人行道樹叢裡，若有外送到大社區附近，則再來拿取汽油加到機車油箱內。全案將依竊盜、業務侵占等罪嫌，移請橋頭地檢署偵辦。