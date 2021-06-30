大陸製造業活動放緩，大陸國家統計局30日公布，6月製造業採購經理人指數（PMI）較上月降0.1至50.9，但略勝市場預期的50.8。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.7和50.8，分別比上月回落0.1和0.3；小型企業PMI為49.1，比上月回升0.3。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數位在榮枯線之下。

生產指數回落至51.9，比上月降0.8，表明製造業生產保持擴張，但步伐有所放慢；新訂單指數回升至51.5，比上月升0.2，表明製造業市場需求繼續增長。

原材料庫存指數為48，比上月升0.3，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄；從業人員指數為49.2，比上月升0.3，表明製造業企業用工景氣度較上月小幅改善。

供應商配送時間指數為47.9，比上月回升0.3，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續放慢。