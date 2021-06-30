41歲女星湯唯當年以李安導演電影《色，戒》打開知名度，2014年她閃電宣布與合作《晚秋》的韓國導演金泰勇結婚，2016年生下一女。近來湯唯分享人在韓國跟老公合作新片《Wonder Land》，昨(29日)她難得曬出女兒正面照，透露5歲的Summer最近迷上自己剪頭髮，越剪越短，甚至開始被其他人叫「哥哥」了，率性的表現被粉絲讚跟媽媽一個樣。

湯唯2009年與玄彬共同主演電影《晚秋》，當時還傳出兩人假戲真做，2014年湯唯情定導演金泰勇，外界才發現原來跟玄彬的緋聞只是煙霧彈。身為名演員的湯唯，當時選擇和老公在瑞典先舉行迷你私人婚禮，接著回到香港登記，當時湯唯更在聲明中打趣說：「雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻」。

湯唯曬出女兒照片。（圖／翻攝自tangwei_mbox IG）

2019年媒體報導，金泰勇有意拍新電影《Wonder land》，不僅邀來朴寳劍、秀智、鄭有美、崔宇植等人加持，孔劉去年也傳出將加入劇組，演出妻子離開人世的40多歲男子，而片中的太太就是導演的老婆湯唯，演員陣容實力堅強，也讓粉絲十分期待。

湯唯和金泰勇2014年閃婚。（圖／資料照片）

湯唯昨發文說：「Summer小朋友嫌熱，把自己的頭髮越剪越短，看還有沒有第三次。星期天出去玩已經被比你小的小朋友叫哥哥了」，曬出女兒剪頭髮，脖子上還掛著口罩的照片，虧女兒已經被別的小朋友稱呼哥哥，網友笑說：「小朋友好酷！放任她自己來的大朋友也好酷」、「一家人都好可愛」、「看上去像是湯唯小時候」。而兩年前大陸媒體曾報導湯唯疑似懷二胎，當時她正在宣傳電影《吹哨人》便透過工作人員否認，並表示手邊還有許多工作要忙，目前暫時沒有二胎打算。