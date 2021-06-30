1.台積電(2330)：昨獲外資買超11074張，加上昨夜ADR漲0.52%，今早股價開高599元，蓄勢重返600關。

2.彰源(2030)：不鏽鋼市況持續升溫，可望熱到Q4，不理昨外資轉賣超，今早放量跳空漲停鎖死。

3.大成鋼(2027)：美國基建計畫需求，俄羅斯擬加徵出口稅，營運可望持續受惠，今早人氣不墜，續漲逾7%。

4.榮成(1909)：外資、自營商昨聯手轉買超，激勵早盤挾量強彈逾4%，躍過5日線。

5.東森(2614)：電商業績豐碩，早盤一度漲4%。

6.慶騰(4534)：外資連3日買超，早盤續漲逾6%。

7.元大金(2885)：基本面有撐，不理外資連2日賣超，早盤漲約2%。

8.開發金(2883)：攜台灣微軟，攻數位商機，早盤彈漲1.5%。

9.富強鑫(6603)：訂單旺到年底，早盤漲逾4%。

10.京元電子(2449)：染疫風波告一段落，早盤漲逾4.5%。

11.興勤(2428)：產能滿載，6月營收受期待，多方續攻，早盤走高5%以上，一度衝過200關。

12.晶技(3042)：外資昨日買超逾2300張，創高後修正結束，晨盤反彈3%先拿回5日線。

13.精星(8183)：寧德時代拿下特斯拉訂單，供應鏈一同吃補，股價最高衝上58.2元。

14.志信(2611)：外資昨日買超逾4800張，股價便宜吸引買盤進場，一度衝高7%。

15.萬海(2615)：本土法人喊出411元目標價，多方休息1日再上路，股價重回300元，拉升半根漲停板。

16.華園(2702)：確診數跌破百例，期待微解封與暑假出遊潮，勁揚6%。

17.台玻(1802)：外資昨日買超近3900張，籌碼面偏多點火，一早衝上漲停板鎖住。

18.統振(6170)：7月2日除息，吸引買盤搶先卡位，已連拉4根漲停，站上逾10年高點。

19.茂迪(6244)：下游抵制效益顯，太陽能矽晶圓降價，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤火速攻頂，跳上季線與半年線。

20.聚和(6509)：寧德時代啖大單，供應鏈樂翻，連兩日亮燈漲停，衝上逾10年高價。

21.國碩(2406)：多晶矽降價點火，太陽能族群集體強彈，盤初攀揚4%，站上波段高。

22.晶宏(3141)：搭上歐美疫情解封商機，下半年出貨看旺，昨獲外資翻多買超1400張，盤初差一檔亮燈漲停，改寫天價140元。