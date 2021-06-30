美國晶片大廠英特爾新一代核心晶片Sapphire Rapids的投產時間由原定的2021年再延至2022年首季，受此打擊，英特爾周二股價下跌1.27%，收在56.75美元，使晶片股和道瓊指數受到打壓。

其對手超微（AMD）股價上漲近3%。

該公司周二表示，由於正在為晶片增添新功能，代號為「Sapphire Rapids」的新一代 Xeon可擴充式數據中心處理器將延後推出。

英特爾Xeon和記憶體事業集團主管Lisa Spelman在官網中表示， Sapphire Rapids晶片預計將在2022年第一季投入生產，並在第二季增加產能。

去年英特爾預估其10奈米Sapphire Rapids晶片將在2021年問世，而在此之前，該公司才宣布其7奈米世代晶片的生產將至少推遲到2022年底。

今年初英特爾執行長Pat Gelsinger開始著手解決7奈米晶片延遲的問題，並在3月宣布將大幅強化英特爾製造能力深具雄心的計畫。