兩名知情人士指出，皇家殼牌(Shell)和雷諾汽車(Renault)有意參與和入股電動車充電技術集團Ionity。
Ionity的股東包括BMW集團、戴姆勒集團、福斯集團、福特汽車，Ionity今年三月曾表示，要加速擴展歐洲快充站，並對可能新增的股東表示歡迎。
總價值約為4億至5億歐元的20%至25%股份的最終報價，將在七月完成。據消息人士指出，巴黎銀行正就該筆交易為Ionity提供諮詢。
就殼牌而言，入股Ionity將進一步推動其計畫，在未來歐洲電動車充電網絡中，將自己打造為主要參與者。殼牌擁有為數眾多加油站，正尋求將燃油業務進行轉型。
電動車充電站的擴張，一直是德國大規模採用電動車計畫的核心工作。
Ionity的股東還包括南韓的現代汽車，去年12月入股，目前為第五大股東。Ionity目前在歐洲有348個營運的充電站，45個正在建造中。
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