全球持續一年多受到新冠肺炎疫情影響，限制了人和人之間實際接觸與互動機會，17LIVE 今（30）日宣布，正式推出免費新功能「派對Group Call」，期待讓全民居家防疫也能趕搭線上開趴新風潮！初期將開放支援6人同時群聊，未來預期將擴大到9人。開啟「派對Group Call」不須事先指定人數，觀眾來賓可彈性進出派對房；派對主持人透過朋友間互相聯繫時慣用的各種社群軟體即可邀請朋友輕鬆加入，趕快發出你的各種開趴邀請吧！

【17LIVE】「派對Group Call」功能正式登場

目前在17LIVE平台，直播主（LIVER）是透過「PK對戰」或「Video call視訊連線」等， 1對1（最多2人）的功能，「派對Group Call」推出後，初期可支援6人同時直播，未來預期將擴大到9人。動態換位的效果，讓用戶可以輕易知道誰加入或離開派對房，觀眾來賓可彈性進出，不會因為「空缺的位置」佔到用戶的畫面空間；派對主持人除了透過17LIVE App，還可以透過社群軟體邀請朋友加入「派對Group Call」，使用上更為便利。近期有直播主進行「派對Group Call」功能測試的時候，帶入誰是臥底、比手畫腳、狼人殺、你畫我猜等遊戲，實際應用上玩法多元。

主持人在結束一場「派對Group Call」時，可以交棒給下一位觀眾來賓，讓該場「派對Group Call」不因主持人的離場而結束正在氣氛上的火熱話題，一樣可以維持派對熱度。觀眾來賓有興趣加入這場「派對Group Call」時，只要舉手要求主持人讓他加入，並且經過主持人同意後，該名觀眾就可以成為座上賓！

17LIVE希望藉由「派對Group Call」這項新功能，擴大直播主與粉絲之間的互動交流，對於所有用戶來說，也可以開創新的互動體驗，讓彼此更加有歸屬感。就算是沒有直播經驗的用戶，或沒有下載17LIVE App的人，都可以透過即時通訊平台寄送加入邀請；17LIVE「派對Group Call」提供任何時間，任何地點，任何人都可以一起直播，預期也將成為直播節目的新形態，相信也能因此擴大直播的形式與範疇。未來，17LIVE也將運用「派對Group Call」功能於直播節目中，以「讓每位用戶都能在17LIVE愉快地交流互動」作為平台宗旨。

「派對Group Call」使用步驟：

1.首先，請先下載「17LIVE App」(Android版、iOS版)，可以主持人或者觀眾(來賓)身分參加

2.開啟一場「派對Group Call」:

（1）以主持人身分參加：直播一開始，請在設定的畫面選擇「派對Group Call」，選擇主題類別後，即可開始直播，並且開始邀請觀眾(來賓)加入。

（2）以來賓身分參加：想參加某場「派對Group Call」的話，可以等待主持人邀請，或在直播間按下「舉手」，等候主持人讓你加入。經過約10秒左右的時間即可加入，也可以隨時退出該場「派對Group Call」。如果你是直播主的粉絲，可以在該場「派對Group Call」中留言，也可以指定贈送禮物給直播主。