高雄市三民區昨（29）日發生1起攔車擄人事件，陳姓男子疑似因感情就分，夥同4名友人躲在暗巷內，趁阮姓女子與男性友人開車到家時，衝出來狂毆對方並當街強行擄走女子，最後還拿棍棒砸毀車輛；警方事後獲報到場，還發現地上有1把手槍，所幸當天即逮到陳男與其共犯4人，並在仁武區1處民宅內尋獲阮女。

三民一分局轄區昨(29)日發生民眾當街遭攔車，兇嫌將人帶走並持棍棒砸車事件，受害的同行友人駕車逃離後向警方報案。警方於案發2小時內，成功將遭人帶走之阮姓女子，於高雄市仁武區民宅內尋獲，並當場逮捕陳姓主嫌等4人，另1名在逃共犯亦由警方查緝到案，全案偵破並依妨害自由、傷害、毀損等罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

陳姓男子疑似因感情糾紛，夥同4名友人躲在暗巷內，趁阮姓女子與男性友人開車到家時，衝出來狂毆對方並當街強行擄走女子，最後還拿棍棒砸毀車輛。（警方提供）

全案經警方了解，阮姓女子與砸車主嫌陳姓男子為前男女朋友關係，因感情糾紛，故陳男夥同另外4名友人於29日09時許，在高雄市三民區阮女位於中都街住處巷弄埋伏，等到阮女與現男友王姓男子開車返回該處，陳嫌立即將阮女攔下強行載走，其餘共犯則持棍棒砸毀王姓男子車輛，王男則隨即開車逃離向警方報案，專案小組以車追人，迅速化解危機，成功破案。