警方接獲報案後抵達現場採證。(警方提供／林雅惠傳真)

高雄市大社區仁大工業區上月底驚傳遭不明人士放置汽油瓶，轄區警方前往查訪，發現工業區人行道矮仙丹樹叢裡陸續被放置汽油瓶，昨天歹徒又放置3瓶，警方調閱監視器追查，昨晚在新興區逮捕送貨司機彭嫌，警方調查，彭嫌兼差當外送員，因從事外送員機車汽油消耗過大，才偷取公司貨車汽油後藏放樹叢，再加到自己機車，全案警方偵訊後依竊盜及業務侵占等罪嫌函送法辦。

警方表示，43歲彭嫌從2016年起，在苓雅區零件公司擔任送貨司機，每月薪水約3萬元左右，彭嫌想多賺點錢貼補家用，2年前晚間兼差從事外送員，但因機車汽油消耗過大，因此抽取公司貨車汽油，裝到礦泉水的寶特瓶內，藏放於大社工業區消防隊旁行道樹，以及道路兩側的人行道樹叢裡，若有外送到大社區附近，再來拿取汽油加到機車油箱內。

警方調查，彭嫌從4月24日至6月29日先後5次共放置草叢43瓶汽油，其中第一次30瓶最多，但警方於5月25日才接獲民眾報案，當時曾誤以為是汽油彈的恐怖攻擊計畫，一度引起驚慌。

事後警方發現草叢內陸續有被放置汽油瓶情形，經專案小組即調閱監視器畫面，並訪查附近公司保全人員，過濾週遭監視器畫面後，發現1輛自小貨車行跡可疑，再比對相關跡證後，鎖定彭男涉有重嫌，昨晚於新興區忠孝一路將他約談到案。