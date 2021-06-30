今天半夜歐洲國家盃足球賽繼續進行16強賽事，最後英格蘭以2：0打退德國、烏克蘭以2：1解決瑞典，兩隊雙雙挺進8強最後兩個席位，目前8強名單已經全數出爐，台灣時間7月3日比賽即將展開，由瑞士對西班牙、比利時對義大利，7月4日捷克對丹麥、烏克蘭對英格蘭。

先來看今天英格蘭對上德國的比賽，這場原本外界都看好德國勝出，但英格蘭名將肯恩(Harry Kane)大復活貢獻關鍵一擊，配上史特林(Raheem Sterling)的進球，終場就以2：0淘汰德國。兩隊共有36次交手紀錄，英格蘭取得16勝5平15負，最近一次大賽是2010年世界盃，德國以4：1勝出。

這場比賽雙方都有領到黃牌，比賽進行到第8分鐘，葛雷茲卡(Leon Goretzka)在禁區線前面被絆倒，對方領到黃牌，第25分鐘金特(Matthias Ginter)用倒盧克肖(Luke Shaw)也領到黃牌，英格蘭總計領到3張、德國2張，可見比賽非常激烈，雙方都拚了命在踢。

比賽到第75分鐘英格蘭首度破門，格瑞利許(Jack Grealish)進行分球，盧克肖在左路往中間傳，於中路的史特林在離球門6碼處被包夾，但他硬是破門得分，比數1：0領先，第86分鐘，盧克肖在中場抄截後盤球反擊傳到中路，格瑞利許再往中間傳，肯恩無人防守，於8碼處用頭錘破門，英格蘭最終就以2：0勝出。

另外來看烏克蘭對瑞典同樣精采，比賽進行到第27分鐘，烏克蘭主將亞爾默連科(​Andrii Yarmolenko)在右路將球傳至中間位置，位於禁區左側的津琴科(Oleksandr Zinchenko)起腳射門成功，烏克蘭先馳得點以1：0領先。第43分鐘瑞典佛斯伯格(Emil Forsberg)在禁區外遠射，球碰到對手門將後變向飛進死角進球，追成1：1。

不過接著都是烏克蘭的進攻秀，兩隊拚戰到延長賽，到了比賽第121分鐘，津琴科從左路往中間傳，多夫比克(Artem Dovbyk)在禁區內用頭槌絕殺進球，最終烏克蘭就以2：1險勝瑞典晉級8強，他們將在8強賽強碰英格蘭，這回對手可沒有那麼好惹了，畢竟他們可是淘汰冠軍熱門德國的球隊。