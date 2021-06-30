黃曉明和Angelababy（楊穎）近來婚變頻傳，女方也時不時透露一些消息，間接否認傳聞，然而2人的婚姻狀態還是讓外界霧裡看花，日前黃曉明在微博曬出滿桌的菜，為《中餐廳》第5季錄影做準備，卻有眼尖網友發現照片中的亮眼，再次破除婚變消息。

黃曉明27日深夜分享豐盛菜色，「深夜分享之提前做好的功課」，只見照片中可以看到桌上有醬油炒飯、雞肉拼盤、蝦頭炒白菜、茄汁大蝦、滷肉等，引發網友瘋猜是不是黃曉明親手下廚，也有人發現桌上有一組兒童餐具，周邊的配色也比較清淡，還有一盤薯條．。

黃曉明深夜曬出整桌豪華菜色。（圖/翻攝自黃曉明微博）

網友們紛紛直呼，「給鼻姐（Angelababy）和小海綿吃的嗎？」、「小海綿的餐具」、「這應該是在家裡吃的時候吧我綿哥的餐具嗎」、「那個盤子是小海綿吃的嘛」、「連兒童餐都準備了！」、「貌似看到了小海綿的餐盤」、「那個小碗和勺子感覺是小海綿滴」。

事實上，黃曉明和Angelababy過去時常高調放閃，然而近年來他們不但不公開合體，在網路上也互動冷漠，先前甚至還傳出Angelababy有新歡的消息，Angelababy也力破謠言，在新節目的官宣海報中戴上黃曉明為她打造的婚戒，如今黃曉明也曬出居家好男人的一面，夫妻倆各自用自己的方式低調放閃。