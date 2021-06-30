內政部今日發布新聞稿公布2021年第1季全國及6都房價負擔能力指標並指出，本季全國房貸負擔率為36.54％，較上季下降0.28％，較去年同季上升1.24％，變動幅度穩定，房價負擔能力仍屬「略低」等級。另本季全國房價所得比為9.13倍，較上季下降0.07，較去年同季上升0.51。

內政部表示，本季中位數家戶可支配所得較上季增加0.11％，中位數住宅價格下降0.64％，5大銀行購屋貸款利率則持平為 1.367％，故全國房貸負擔率較上季微幅下降。至於本季中位數住宅價格下降原因，主要為多數縣市的交易案件中，以小房型、公寓大廈等房屋類型交易比例增加，以致中位數房屋總價微幅下降。

內政部指出，本季6都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率為62.17％，較上季下跌0.95％，為房價負擔能力「過低」等級；新北市及台中市房貸負擔率分別為49.01％及40.63％，分別較上季上升0.65％及0.55％，均為房價負擔能力「偏低」等級。

內政部說，台南市及高雄市房貸負擔率分別為31.12％及30.40％，分別較上季上升0.17％及下降0.72％，均為房價負擔能力「略低」等級。桃園市房貸負擔率為29.95％，較上季下跌0.64％，提升為房價「可合理負擔」等級。就變動幅度而言，6都變動率均在1％以內，尚稱穩定。

內政部表示，在其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市、新竹市、嘉義市等6縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣等8個縣。