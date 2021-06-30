▲簡姓駕駛熟睡不醒，經警敲窗多次才下車接受詢問。（桃園分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

▲面對警方詢問身分，簡男答非所問，甚至嗆警「警察盤查是群聚」（桃園分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

桃園29日上午，1輛自小客車違停紅線影響交通，駕駛於車上更是熟睡不醒，恰巧員警經過上前詢問，但駕駛面對警方的詢問卻答非所問，甚至惱羞成怒拿起手機拍攝警方直嗆「警方盤查是群聚」，後經員警調查發現該駕駛已遭通緝，隨即將其逮捕解送歸案。

桃園警分局表示，桃園警分局中路派出所副所長林榮貴下班返家行經中山路段時，發現有輛小客車違規停放於外側車道紅線上，且駕駛在車上熟睡不醒，嚴重影響交通，經員警上前敲窗許久，33歲簡姓駕駛才清醒下車接受詢問，警方指出，但簡男面對警方詢問答非所問，還腦羞嗆「警察盤查他是群聚」

簡男面對詢問表示自己是來桃園找朋友，疑似因夜間活動疲倦才在路邊熟睡，但當警方詢問時，簡男先是表示沒帶證件，又對自己身分支吾其詞，一下說自己高雄人，一下又說自己住台南，經警實施酒測值為0後，警方再次詢問身分，簡男自報身分證號，卻連父母姓名及戶籍地址都不知道，形跡可疑。

警方指出，因簡男刻意規避身分查證，無法證明其身分及據以告發交通違規，故依警察職權行使法第6條及7條將其帶回所內查證身分，警方表示，雖經過人臉辨識系統確認其身分，但簡男仍不承認，警方只好再以指紋辨識系統確認，更發現簡男因案遭台中地檢署發布通緝中，隨即將其逮捕解送歸案。

此外，警方也說，詢問過程中，簡男為逃避身分詢問甚至表示要聯絡律師到場協助，但卻被警方發現僅是滑著手機相簿拖延時間，雖後續雖律師確有到場協助，但到場律師發現簡男具通緝身分，通知律師到場僅是逃避手段，律師也隨即離開現場。