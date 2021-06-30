跨縣市疫調近日成熱門話題，桃園市長鄭文燦表示，29日確診的桃園攤商，過去在台北環南市場工作，因隔壁攤商確診，他自己買快篩試劑。他說，若能跨縣市合作，這案子能更早篩出來，假如市場有匡列，也會更精準。

鄭文燦表示，桃園1確診足跡都在台北，就醫醫院也在台北，但戶籍在桃園，桃園市衛生局、警察局很辛苦，花很多功夫才聯絡上，也把足跡交給北市衛生局。他說，確診者不管是戶籍、居住、工作地，都可能跨縣市，桃園也常常做完疫調提供給別縣市使用，這也是對防疫盡的責任。

他說明，如去年酒店女公關確診事件，他戶籍、居住地在桃園，可是她主要足跡在台北市，一樣進行3輪疫調後，足跡也給北市參考。昨天一個桃園攤商，他在環南市場工作，因隔壁攤商確診，他有所警覺，回家買居家快篩試劑，篩出來陽性，到醫院採檢確診。

後續疫調雖然他住在桃園，可是他於大溪、鶯歌、北市環南市場都有活動史。鄭文燦說，因為他隔壁攤位確診，如果能跨縣市疫調合作，這案子能更早篩出來。他解釋，假如環南市場有匡列，因為市場攤位都有編號，逐一通知，這樣應該會更精準。不過他也說，不管哪一個，防疫過程最重要要合作。