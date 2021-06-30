大陸非製造業擴張力度有所減弱，步伐放緩。大陸國家統計局30日公布，6月份，非製造業商務活動指數回落至53.5，較上月降1.7，遜於市場預期的55.3。

分行業看，建築業商務活動指數為60.1，與上月持平。服務業商務活動指數為52.3，低於上月2.0。從行業情況看，貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數位於59以上較高景氣區間；航空運輸、住宿、餐飲、房地產等行業商務活動指數位於榮枯線之下。

新訂單指數為49.6，比上月下降2.6，表明非製造業市場需求較上月有所減少。分行業看，建築業新訂單指數為51.2，比上月回落；服務業新訂單指數為49.4，比上月下降2.6。

業務活動預期指數為60.8，比上月回落2.1，表明非製造業企業對行業發展繼續看好。分行業看，建築業業務活動預期指數為63.2，比上月回落2.5；服務業業務活動預期指數為60.4，比上月回落2.0。

6月份，綜合PMI產出指數為52.9，比上月回落1.3，表明中國企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。