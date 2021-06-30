中天新聞台前年報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元，中天上訴後案情出現逆轉，發回更審。對此，台北市議員羅智強直言，如今台北高等行政法的判決，不就證實蔡政府的政治操作、布局套殺。

中天2019年2月18日的午間新聞報導關於「鳳凰展翅雲」新聞，被NCC認為內容未經查證，引導民眾將特定政治人物與怪力亂神之說結合，依《衛廣法》裁罰40萬。中天提告抗罰，一審敗訴後上訴北高行。

北高行審理發現，NCC曾針對此新聞開諮詢會議，出席委員16人，共12人認定未涉違法，但NCC審議時僅片斷擷取另4名委員意見，認定中天違法，原審未釐清此部分，未盡職權調查義務。綜合其他原因，北高行認為全案仍有調查必要，因此廢棄原判決，發回更審。

中天抗罰告贏NCC，羅智強替中天加油。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強昨（30）日在臉書表示，「遲來公道，中天加油」，並提到當初NCC對中天不予換照的理由，其中之一就是中天遭裁罰的次數與金額過高，當時外界即質疑，行政院長蘇貞昌先撤換堅守獨立機關立場的NCC主委詹婷怡，再安排親信接手主委，以行政手段大量累積中天裁罰次數與金額，營造撤照有理的正當性，最後由總統府安排親信學者出任NCC委員，讓特定立場學者專家主導撤照。

如今台北高等行政法的判決，羅智強直言，「不就證實蔡政府的政治操作、布局套殺，斧鑿斑斑，臭不可聞」。反觀香港《蘋果日報》被迫停刊時，總統蔡英文透過臉書喊話，「自由的台灣會一直撐著香港的自由」，讓羅智強忍不住痛批，「左手關中天，右手撐港蘋，蔡英文與民進黨的無恥與雙標，已臻化境，令人嘆為觀止」。