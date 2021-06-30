因汽車產能急速下滑，日本5月工業生產減幅也創下一年來單月最大，使得即將舉辦東奧復賽的日本，景氣復甦又蒙上一層陰影。

因日本消費者支出不振，恐怕會拖累第二季經濟成長速度。根據30日日本官方最新經濟數據，繼4月上漲2.9%之後，5月份工業生產月減5.9%，因受到汽車與機械生產量不佳所致，並創自2020年5月以來單月最大跌幅。

其中，汽車產量大減19.4%，主要因為車用半導體缺料。同時，5月出現減幅也是過去3個月以來首次見到，且遠遜於市場普遍預估值下降2.4%。

不過日本政府調查，6月工業生產可望大幅反彈9.1%，但7月又會減少1.4%。對日本官方而言，還是維持原評估不變，樂觀表示工業生產正在回升。

29日出爐的日本5月零售銷售數字雖已連3個月成長，但由於新冠疫情仍然嚴峻，民眾對景氣回春一事並不指望短期就可看到。

因為新冠疫苗較晚施打，以及為抑制疫情而實施的緊急狀態，衝擊到日本內需市場，導致日本首季經濟出現負成長。因此，日本未來經濟發展，也頗令外界擔憂。

儘管日本景氣未來的復甦之路似乎荊棘遍佈，但日本經濟再生大臣西村康稔(Yasutoshi Nishimura)還是不悲觀地預測，2021財年的日本經濟將恢復至疫前水準。