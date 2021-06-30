中租-KY(5871)旗下越南仲利國際租賃今（30）日完成3年期8000萬美元（約新台幣22.11億元）聯貸案簽約。越南仲利國際租賃表示，此次聯貸案將充實營運資金，用於業務發展與擴大規模，未來將持續拓展更多符合客戶需求的新產品與服務。

此次聯貸案由北富銀擔任統籌主辦銀行，並邀請三菱日聯、合庫、華銀、澳盛、土銀、彰銀、板信商銀、陽信商銀與臺企銀等9家金融機構共同參與。因營運能力長期穩健獲銀行團認同，共募得1.8億美元、超額認購達2.25倍，最終依實際需求維持原定金額。

越南仲利國際2006年經越南國家銀行核准設立，2007年起提供中小企業融資租賃業務，2016年成為越南當地最大租賃公司。除了位於胡志明市的總部外，亦在河內設有分公司，並在海防市、芹苴市、平陽省、峴港市、同奈省及隆安省等地設置辦事處。

據中租財報揭露，越南仲利國際租賃（Chailease International Leasing）2020年合併營收10.36億元、年增21.19％，營益率自23.56％升至33.72％，稅後淨利2.85億元、年增達74.88％。2021年首季稅後淨利0.98億元，季增達14％、年增達64.62％。