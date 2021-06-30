花蓮縣政府今年向水利署爭取1700萬元經費施作鳳林長橋排水改善工程，現階段正進行設計規畫中，縣長徐榛蔚日前也前往現場了解相關規畫事宜。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

氣候變遷，瞬間暴雨導致各地淹水頻傳，加上颱風季將至，花蓮縣今年度除增加治水預算共編列近9700萬元，辦理河川排水及清淤疏浚外，亦補助13鄉鎮市公所經費，協助區域排水等工作，確保排洪功能，另成功向中央近2000萬經費，改善鳳林及玉里鎮排水改善工程。

鳳林鎮及玉里鎮部分區域常因暴雨氾濫產生淹水問題，花蓮縣長徐榛蔚日前與鳳林鎮長蕭文龍、玉里鎮長蔡秋龍及建設處長鄧子榆，前往玉里大禹與鳳林長橋，視察向中央爭取的治水工程規畫。

徐榛蔚指出，縣府今年向水利署爭取1700萬元經費，施作鳳林長橋排水改善工程，目前已核定通過，將針對左岸護岸改善570公尺段，並重新興建長橋3號。現階段正進行設計規畫中，預計8月初公告招標，盼能在明年初完成工程。

去年縣府完成玉里鎮媽祖宮段至大禹土地公廟段排水後，現今雖不再淹水，不過大禹排水與酸柑排水系統息息相關。鄧子榆說明，大禹排水是週邊水渠匯集之處，每逢大雨經常淹水，而秀姑巒溪河床過高，導致酸柑排水無法流入溪床，大禹排水又流入酸柑排水，造成回淤淹水，而目前已爭取近276萬元經費，將改善排水難以進入溪流，因倒灌致水淹農田、漫上溪口的問題。

鄧子榆說，目前針對酸柑排水含大禹排水進行短中長期規畫，盼能與第九河川局合作，短期部分希望由縣府在酸柑排水及秀姑巒溪匯流口處清淤，秀姑巒溪部分則由第九河川局針對清淤及疏濬計畫加強改善；中長期部分，則希望透過整體治理，從根本處解決水患問題。

除了鳳林與玉里鎮外，徐指出，縣府今年度增加治水預算，共編列9674萬2000元，辦理轄管12條河川、78條區域排水，及一般排水維護改善工程；另辦理8件區域排水工程計畫，5件一般排水工程、4件堤防新建工程、3件清淤疏浚工程。此外，去年度及今年度亦補助13鄉鎮市公所2000萬元，辦理區域排水及一般排水清淤疏浚，確保排洪功能。