內政部今日公布2021年第1季全國及6都住宅價格指數並表示，本季全國住宅價格指數為110.61，較上季上升2.25％，連續3季上升幅度超過1％，累計較去年同季上升5.66％。

內政部指出，2021年初因國內經濟成長新高、購屋利率低且資金寬鬆，使住宅價格持續上升，政府於本季迅速通過實價登錄2.0法案，並將房地合一稅2.0法案送立法院審議，其對於房價的影響，預期將於第2季後較能顯現。

內政部說，本季6都住宅價格指數，以台中市、台南市、高雄市較上季上升3.35％、3.30％、2.81％幅度最為明顯，其中上升幅度較大地區，台南市主要分布於永康區、東區、南區、中西區及安平區、台中市為北屯區及北區、高雄市則為鼓山區、左營區高鐵站周邊地區，多為新開發區或有產業、捷運等重大投資建設的地區。

內政部表示，本季經濟成長率對上年同期達8.92％，較上季5.15％大幅成長；1至3月景氣對策信號由黃紅燈調升到紅燈， 總體經濟成長升幅加大。

內政部指出，5大銀行購屋貸款利率維持1.367％低利率，且資金相對寬鬆的環境下，投入房市不動產資金持續增加，加上市場預期心理及去年預售屋市場價格上漲推升，導致住宅價格指數持續上升。

內政部說，為遏止短期哄抬炒作房價，相關部會已依「健全房地產市場方案」陸續推出措施，例如中央銀行在去年12月開始提出選擇性信用管制，在本季政府1月修正公布實價登錄2.0法案，主要防杜預售屋市場炒作，訂於7月施行。

內政部表示，有關房地合一稅2.0法案，也於3月由行政院送請立法院審議，因第1季尚未修法通過，預期仍需等到第2季後，較能整體觀察其對於房價的影響變動情形。