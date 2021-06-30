台北國賓大飯店「筍殼魚給你健康補」快閃活動迴響熱烈，今年宣布廚加碼再祭出「799元將波士頓龍蝦帶回家」美食優惠，7/2日起至7/8日，凡訂購國賓川粵菜外帶餐單筆消費滿3600元，即可加價799元將肉質Q彈鮮美的「波士頓龍蝦」帶回家，烹調方式四選一，每日限量20組。

因應波士頓龍蝦季節到來，台北國賓大飯店將波士頓龍蝦帶入川粵式料理，快閃活動主廚端出四款「波士頓龍蝦料理」，Q彈飽滿的肉質搭配主廚的經典烹調手法，將龍蝦的鮮甜完美帶出，滿足饕客刁嘴味蕾。

台北國賓波士頓龍蝦料理第一款是粵式經典作法「避風塘波士頓龍蝦」，味道重鹹香辣。冷油將蒜末炸至金黃色後將波士頓龍蝦過油炸香，最後加入辛香料將兩者以大火一同炒香，鮮嫩彈牙的波士頓龍蝦，與蒜頭香氣合而為一。第二款為「古法滑蛋焗波士頓龍蝦」，新鮮帶殼龍蝦用豆豉炒香，保留肉質彈牙爽Ｑ，最後把蛋液倒入，炒拌到蛋至7分熟，搭配龍蝦濃郁順口，鮮美多汁色味俱佳。

第三款「麻婆波士頓龍蝦」，麻婆豆腐絕對是正宗川菜中的代表作，主廚為保留龍蝦肉質細膩口感，以清蒸方式呈現原汁好味，最後將川菜之魂美譽的郫縣豆瓣醬所製成的麻婆豆腐淋上，微辣柔嫩的豆腐與鮮甜多汁的龍蝦，在唇齒間交織著辛香氣息。第四款「鮮花椒波士頓龍蝦」，清蒸過後的龍蝦將飽滿味鮮的精華鎖於肉裡，淋上以青紅椒及花椒大火快炒而成的湯汁，匯集麻辣鮮香於一身，入口後龍蝦彈牙多汁的口感保留了來自大海的鮮美海味，細細咀嚼後最後浮現出鮮花椒帶來的辛辣後勁，多層次滋味令人一試難忘。