台股今(30日)盤中不斷創新高，一度衝上17779.85點的歷史新高，鋼鐵族群漲勢凌厲，燁興開盤即漲停，包括上市櫃鋼鐵股有逾20檔先後亮燈漲停，資金比重一度達37%，已超越航運股成為盤面重心，中鋼成交量也衝到整體成交量的第一名，盤中見到40.7元，漲逾7%。

由於美國基建計畫已達成協議，加以俄羅斯擬對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%的臨時稅率，激勵鎳、鋁等金屬國際價格走升，在需求大於供給下，有利鋼市下半年持續向上，也讓鋼鐵股獲資金青睞，已連續3天大漲，中鋼股價今日站回40元，來到40.7元，上漲2.95元，漲幅7.8%，也帶動中鴻、新光鋼、燁輝等股價創新高，包括上市櫃鋼鐵股有逾20檔亮燈漲停。

對於鋼鐵人走勢堅強無比，投資人是否要打鐵要趁熱？倫元投顧總經理錢冠州表示，受惠於美國基建以及俄羅斯課稅題材，鋼鐵族群這兩天確實滿熱的，目前可以先以短線操作來看待，也就是在沒有跌破短天期均線、例如5日均線之前，就沿著5日均線操作，未來萬一出現震盪，等跌破再退出也不遲 。

鋼鐵股早盤一度占大盤成交比重達37%，盤中大致維持在近3成，電子資金比重也約3成，航運資金比重約在2-3成。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。