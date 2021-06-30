吃芒果、抗疫情、警察用心、民眾安心。（埔里分局提供／盧金足南投傳真）

員警力挺農民，希望國人不要對屏東及枋山貼上標籤。（埔里分局提供／盧金足南投傳真）

南部傳出印度Delta變異株病毒，屏東正值盛產的芒果遭受無妄之災，訂單大受影響，為不讓農民辛勤耕耘成果付諸流水，埔里警察用行動相挺辛苦的果農，購買50箱芒果分送給各分駐所、派出所辛苦防疫的員警享用，員警忙碌後品嘗香甜芒果，「芒」裡偷閒，力挺農友。

中央流行疫情指揮中心近日在屏東枋山發現「DELTA」變種新冠病毒，埔里分局分局長方秋梅是屏東子弟，看到故鄉屏東枋山是芒果產地，不少鄉親的芒果遭到退貨，讓人看了很不捨，方秋梅知道後與埔里警友辦事處主任曾允信一同用新台幣認購芒果，以行動支持在地果農，希望幫屏東的農民度難關，盡一份心力。

方秋梅指出，防疫不鬆懈，第一線的醫護、警消等防疫英雄都仍然堅守崗位，大家都希望「嘉玲」快歸來，疫情影響生活，更影響許多行業的生計，農民辛苦耕種一整年，期盼的就是收成這一刻，希望國人不要因此對屏東及枋山貼上標籤。

「疫情嚴竣，更應該伸出我們的手一起守護台灣，相互幫忙」，方秋梅感謝埔里警友辦事處購買50箱芒果給警察同仁享用，替辛苦的員警及農民加油打氣，「吃芒果、抗疫情、警察用心、民眾安心」。