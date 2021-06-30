國巨(2327)及集團子公司-奇力新(2456)今天(30日)申請停牌交易，市場預期，國巨集團電感業務將進一步整併，美系外資也發布最新報告，針對兩家公司完全合併或部分業務進行整併分析，維持國巨「加碼」評等及目標價795元。

繼國巨集團旗下奇力新與凱美電機(2375)於去年12月23日啟動以現金為對價之子公司股權轉讓案，奇力新取得凱美子公司-帛漢公司100%股權，而凱美取得奇力新子公司-旺詮公司100%股權之後，國巨集團再度啟動整併，國巨及奇力新同步申請於今天停牌交易，市場預期，此次停牌可能與國巨集團電感業務或是變壓器業務整併相關。

美系外資在國巨及奇力新停牌交易後發布最新報告，推測國巨集團可能有國巨全面合併奇力新、國巨與奇力新部分業務整併，以及奇力新重組3種計畫，其中如果國巨全面收購奇力新，這樣的交易可能打造一家非常獨特的公司，雖然國巨與Kemet(基美)交易整併效益很強，但國巨與奇力新的合併，可以讓銷售及資源分配產生積極效應，並看到市值及營收提升10%或更多，將使國巨更有能力在未來進行更大規模的收購；再者，如果是國巨及奇力新部分業務整併，可能是奇力新與國巨集團普思部分產品的整併，由於普思電子主要產品為應用於工業/通訊/汽車的高階變壓器、高頻晶片電感等，而奇力新電感產品以消費型電子居多，兩者可望有互補作用。

美系外資也重申國巨「加碼」評等及目標價795元。