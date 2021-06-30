台股前日盤中創高後，30日更全面大漲，鋼鐵、航運、電子族群「三強鼎立」，再衝17776點歷史新高。法人指出，台股創高不能僅憑運輸、鋼鐵等傳產族群，較大的驅動力仍靠權值電子股帶動，股王矽力-KY（6415）、富邦媒（8454）兩檔高價股，股價再攀新天價，亦成盤面焦點。

台股多頭氣盛，在美股那斯達克、標普500、費半指數29日續創歷史新高激勵下，台股前日創高氣焰不減，30日盤中再衝17776點。觀察盤面高價股，包括股王矽力-KY、電商龍頭富邦媒連袂創新高，矽力-KY早盤上攻至3975元，連兩日登歷史新高。

618檔期碰上三級警戒，「宅經濟概念股」富邦媒6月營收仍看好，股價30日登上1930元，大漲逾7％，再創新天價。富邦媒頻頻獲內、外資唱旺，外資日前才將其目標價喊至1800元。法人圈近期更普遍看好其行情正旺，股價可望持續改寫新天價，本土投顧目標價一舉上修至2000元，「兩千俱樂部」近在咫尺。