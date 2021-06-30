「台灣的問題，不是疫苗沒得選，而是覆蓋率不夠」。台北市聯合醫院整合醫學照護科主治醫師姜冠宇表示，美國透過增加疫苗選擇，增加民眾施打的動力，但台灣無法做到時，就必須有所覺悟，現階段能做的就是盡快把疫苗打完，不然光是Alpha英國變異株，就可以把你弄死了。

姜冠宇今（30）日於個人臉書粉專《姜冠宇醫師 Pro'spect》分析，台灣現階段的問題不是疫苗沒得選，而是疫苗覆蓋根本不夠，對比美國則是透過增加疫苗選擇，達到增加民眾施打意願，但其他國家未必能做到，「因此你必須有所覺悟」。

姜冠宇表示，在全世界疫苗都搶破頭時，許多人不斷喊著買自己想施打的疫苗，但沒打疫苗的保護力就是零，「這很現實」。現階段能做的就是趕緊打疫苗，不打的就是成為病房裡要插管、很痛苦的病人，「這並非針對Delta印度變異株，光是還未消滅的Alpha英國變異株就可以把你弄死了」。

姜冠宇提出英國衛生部6月的數據顯示，只打一劑AZ疫苗，預防感染Alpha病毒可達51%的保護力、第二劑為66%；預防重症及住院的保護力，只打一劑為76%、第二劑為86%。

另外，AZ只打一劑預防感染Delta的保護力為32.9%、第二劑59%；預防重症及住院的保護力，若只打一劑有71%保護力、第二劑為92%，雖然無法避免感染，但對重症和死亡都有抵擋效果，顯見AZ對Delta仍有戰略價值。

姜冠宇說，不要小看AZ疫苗，未來台灣有機會混打，其戰略價值會更高，「能打在身上的疫苗，它就是最好的疫苗」。

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