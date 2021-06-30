高雄鳳山區某大樓驚傳疑似確診個案，高市府火速封樓，召回該大樓60戶、150多人進行PCR檢測，並全部送至防疫旅館隔離14天，但有許多民眾質疑，市府的作為「比威權國家還蠻橫」、「高雄現在獨立了嗎？」，對此，媒體詢問鳳山大樓的匡列隔離原則，高市府衛生局並未正面回應，只表示疫情相關問題，統一在防疫記者會回答。

高雄鳳山區29日傳出某大樓出現疑似確診個案，高市府接獲訊息後，火速到場封樓，並召回大樓內所有住戶，以防疫巴士載送到防疫旅館並安排檢測，導致附近居民人心惶惶，有民眾在網路上批評，對高市府把被匡列者送旅館隔離的法律依據感到不解。

有網友直批「這麼離譜的做法，也只有毫無法治意識的民進黨鐵粉會覺得很棒，沒有法律依據的離島機場強制快篩，指揮中心連忙用公文廢止處分，而高雄市這種完全沒有科學依據、沒有法律基礎且誇張10倍的作為卻裝沒看到，這種國中有國的行為比離島機場快篩影響人民強烈得多，行政院、指揮中心卻完全不吭聲」。

網友認為，高雄市直接封大樓驗PCR還不論陰陽全部隔離，而且直送防疫旅館，比威權國家還蠻橫的手段，還好意思再吹民主體系下的防疫策略，除了入境管制有哪個民主政體把PCR陰性的公民強制隔離的？

對此，高市府回應，該起個案可能與仁武家庭群聚案件有關，甚至可能出現群聚狀況，在大樓內是非常危險的事情，因此，基於流行病學關聯研判整棟大樓極可能存在共同接觸傳染風險，市府防疫團隊以最快速度清空個案所在某大樓所有住戶，採檢後分送防疫旅館，總共採集PCR檢體181人、快篩245人，檢驗結果均為陰性。

對於民眾入住防疫旅館的費用，高市府衛生局指出，高雄的防疫旅館含餐食平均價格每日大約在2000元左右，中央對居家隔離住防疫旅館者，每人每日有1000元補助，而高雄市額外另訂「高雄市居家隔離補助雄貼心方案」，每人再另補助每天500元，剩餘部分由民眾自行負擔。

但對於民眾質疑高市府在鳳山大樓案的匡列隔離原則，高市府衛生局仍未正面作出回應，僅表示疫情相關問題，統一在防疫記者會回答。