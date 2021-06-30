頂替崔楊先發的昔日最佳第六人路威廉斯，今天成功扮演進攻號角，加上「字母哥」阿提托康波第三節受傷退場，老鷹發揮團隊戰力，110比88痛宰公鹿，將東區決賽逼平2比2戰線。

崔楊在東絕G3受傷，今日只能壁上觀，老鷹在危急時刻將路威廉斯推上火線，沒想到有了意外效果，開賽後路威廉斯不但進攻手感佳，而且還能抓籃板送助攻，全場9投7中，21分、5籃板、8助攻，成功填補崔楊缺陣留下來的戰力缺口。

上半場落後13分的公鹿，第三節剩下7分16秒，阿提托康波在防守卡培拉空中灌籃時左腳單腳落地，導致膝蓋重挫，當場倒地不起，雖然能勉強站起，並且一拐一拐地走回休息室治療，隨後回到替補席，但已無力再戰，公鹿士氣一瀉千里，最終慘敗22分。

字母哥這個傷勢看起來頗為嚴重，如果這個系列賽無法再戰的話，老鷹極有可能殺出重圍，重奪昔日榮光。

老鷹除了路威廉斯外，波達諾維奇也是奇兵，這個系列賽表現欠佳的他，今日飆進6顆三分球，貢獻20分、3籃板、5助攻、4抄截，凱文赫爾特15分、6籃板、7助攻，卡培拉15分、7籃板，雷迪許12分、5籃板，賈林納利10分。

嘗到潰敗苦果的公鹿，這一戰將嚴重打擊這支豪門士氣，哈勒戴19分、9助攻、5籃板，米德頓16分、8籃板、5助攻，阿提托康波受傷前留下14分、8籃板。

路威廉斯賽後受訪時表示，這是一場空前勝利，必須歸功於全隊的通力合作，感謝隊友們永不放棄的奮戰精神。