行政院孩童家庭防疫補貼從6月15日到現在超過208萬人申領，請領比例達91.87％，還有約18萬人未領。教育部今天宣布，從7月15日起全台各郵局櫃檯也會加入服務的行列，還沒有請領孩童家庭防疫補貼的民眾，屆時可就近洽各郵局辦理。

行政院為因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，父母或監護人需在家照顧孩童，為減輕家庭經濟負擔，提供國小以下孩童及國高中(含五專前三年)身心障礙學生，每人1萬元之孩童家庭防疫補貼。

第一階段申領作業，已於6月15日推出行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw )，6月18日起三家金融機構實體ATM也加入服務，統計二種管道至今日合計15天，領到1萬元孩童家庭防疫補貼的人數已達208萬7614人，請領比率已達91.87％。符合請領資格者大約227萬人，也就是還有約18萬人未領。

教育部主秘廖興國表示，不方便採網路或ATM領取的民眾，可從7月15日起全台各郵局櫃檯也會加入服務的行列；第一階段所提供的網路、實體ATM，以及本階段新加入的郵局臨櫃服務，都將受理孩童家庭防疫補貼作業到9月30日為止。

教育部國教署副署長許麗娟說，為解決部分孩童沒有健保卡的情形，在7月15日臨櫃作業啟動時再建置以孩童身分證號為基礎的第二個資料庫，以孩童於7月9日前（含當日）是否已領有健保卡作為基準日，分別規畫申領人（包括父母、監護人或實際照顧者）臨櫃申請時應攜帶的證明文件，整體作業快速又簡便。

孩童7月9日前已領有健保卡者，家長可攜帶孩童健保卡正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。孩童健保卡有如遺失情形，申辦前請先洽健保單位補發卡。

孩童7月9日前無健保卡者，家長可攜帶有孩童之戶口名簿正本或孩童之身分證正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。

至於部分民眾反映，其所照顧的孩童沒有健保卡，身邊也沒有戶口名簿正本，教育部說，這類民眾可寄送相關證明資料至教育部國教署，由教育部國教署及衛福部社家署先協助民眾查核資料，等資料查核通過後，民眾再到郵局臨櫃辦理。