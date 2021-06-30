北韓藉著嚴格控管邊境，至今境內依舊號稱零確診，不過北韓最高領導人金正恩昨（29）日在黨內擴大會議上痛批幹部無能、怠慢，導致「關鍵案件」發生，對人民及國家造成嚴重危機。

聯合國表示，透過COVAX運送新冠疫苗給北韓是2021年的優先事項。

韓聯社今（30）日引述北韓官媒朝中社報導，金正恩昨日主持朝鮮勞動黨中央委員會政治局擴大會議時，痛批幹部怠慢落實國家防疫工作。

他說負責國家重要事務的資深官員卻忽略落實黨的重要決策，包括和全球疫情連貫的制度性、組織性、科學、技術層面等措施，導致出現「關鍵案件」，在國家及人民安全上造成「重大危機」，並且帶來「嚴重後果」。

金正恩嚴詞砲轟勞動黨的重大決策無法落實，主因在於幹部「不負責任」與「無能」。他強調任何人都無權偏袒不憂國憂民、只保官位的幹部，朝鮮勞動黨將和思想不端正的幹部及其他負面因素展開更激烈的鬥爭。

朝中社的報導並未說明金正恩所指的「關鍵案件」為何。

北韓至今沒有人確診新冠肺炎，平壤先前主動通報世界衛生組織（WHO）至今廣篩3萬人，當中有上百人出現類流感症狀，不過結果全數為陰性。