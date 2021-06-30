前國民黨主席朱立倫（中）30日拜訪國民黨立法院黨團總召費鴻泰（左）、書記長鄭麗文（右）等幹部討論如何推動「不在籍投票」，會談後，朱立倫受訪表示，未來防疫可能變成常態，為了確保民主，應即刻推動不在籍投票，讓大家能充分表達意見。（劉宗龍攝）

前國民黨主席朱立倫（圖）30日拜訪國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文等幹部討論如何推動「不在籍投票」，會談後，朱立倫受訪表示，未來防疫可能變成常態，為了確保民主，應即刻推動不在籍投票，讓大家能充分表達意見。（劉宗龍攝）

《美麗島電子報》最新民調顯示，被問到誰最適合擔任下屆總統，新北市長侯友宜首次超越副總統賴清德，躍居全國第一。對此，國民黨前主席朱立倫表示，作為侯友宜「老同事、老朋友」，他和國民黨員都非常希望國民黨每一位執政首長，都能獲得很高的滿意度，唯有如此國民黨整體支持度才能夠提升。

朱立倫上午拜訪國民黨團會後受訪時說，民眾對於民進黨近來防疫表現非常失望，從《美麗島電子報》民調也看到民眾對民進黨、蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的信任度，如雪崩式的墜落，希望執政當局能虛心檢討，採納在野黨提出的紓困建議

不過，談到國民黨近來表現，朱立倫認為國民黨還要加油，因為民眾仍在觀望中，作為在野黨要堅強地做民眾的後盾、為民眾發聲，同時提出具體作法，相信這段時間有關疫苗、紓困也好，甚至在疫情當中如何保障民眾落實公投的民主權等，都是國民黨要努力的，大家一起加油。

媒體詢問，需要加油的關鍵，是否是國民黨主席江啟臣不擅長操作議題，朱立倫說，國民黨整體都可以檢討，大家把整個力量匯集起來，更可以為民眾發聲，強力表達監督的角色。

朱立倫說，他以民眾的角度來看，民進黨此次疫苗政策就是「慢慢慢」，採購、到貨、施打都特別慢，國產疫苗又想超車，但無法獲得國際認同，缺乏安全層級的防疫數據，現在要用科學方法回到正常，才能免強符合民眾期待。

被問到蔡政府宣稱買不到BNT疫苗是因中共打壓，朱立倫指出，全世界不只一家BNT疫苗，不管是莫德納、嬌生、AZ、Novavax疫苗，都是國際認同且由美、英主導，相信中共應該沒這個實力也沒這個影響力去影響疫苗，蔡政府買得慢、到貨慢，不要再講這麼多藉口。

至於侯友宜要求採更嚴格方式，入境2次PCR檢測，朱立倫表示，他擔任過16年縣市長，也多次擔任地方防疫指揮官，更當過H1N1中央總指揮官，對於任何嚴格境管、廣篩普篩，一定是全力支持，他提醒，中央要以比較務實謙卑的心情來看待地方首長的訴求，不是這麼驕傲自滿，拒絕這麼多好的建議。