「抗疫女神」賈永婕近日除了忙著送醫療物資四處奔波，還得送愛心便當到各大醫院，不過大女兒安安今（30日）凌晨發文坦承聯絡便當廠商出了差錯，結果送到慈濟醫院院方不收，還好靠著媽媽賈永婕神救援解決一切。

賈永婕近來忙碌到分身乏術，便將臉書便當文交由大女兒安安代為操刀，安安坦承29日時忘記跟店家交代準備素食早餐，結果送到慈濟醫院醫院不收，還好媽媽賈永婕跳出來神救援，立刻聯絡臺安醫院便立刻送過去，才順利將此事解決，接著透露和妹妹為媽媽分擔工作，各自分工聯絡便當廠商和醫院，妹妹更是一上完網課，就立刻打電話給醫院確認事情，讓她大讚：「妹妹也是非常棒的助手」。

對此，網友紛紛留言：「媽媽的好身教也教出了一樣良善的好女兒. 謝謝安安. 小羽」、「謝謝妳願意幫忙分擔這些工作，懂得感恩付出的孩子會有不一樣的人生」、「全家一同做愛心，超棒的身教與家庭活動」、「全家都好棒，謝謝妳們，正向能量的傳遞」、「永婕媽媽是領頭羊，有你們一家人在後面支持她，做最好的助手，是大家的福氣」。

根據賈永婕經紀公司表示，賈永婕因為要陪大女兒安安準備出國讀書事宜，未來將要暫時離開台灣一陣子，她也強調有越來越多人參與捐贈活動，就算到時人不在台灣，相信會有許多熱心的人接棒。

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