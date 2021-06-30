台電30日舉辦2021年節電啟動活動，去年全國縣市節電冠軍是新北市板橋區，以全年節電2772萬度拿下年度節電王。台電表示，去年全國共節電近12億度，因應疫情希望民眾宅在家也能一同節電。

台電公布「全國22縣市節電冠軍地圖」大數據調查，此次依據各行政區節電成效占比，是以節電量於該縣市總節電量比例與節電累計戶次，選出節電冠軍行政區。其中台北市節電王由內湖區奪冠，去年節電度數近1600萬度，節電成效占比達11.1%，等於台北市每節10度電就有超過1度是由內湖人所節省，共有約10.2萬戶次民眾節電。

至於新北市節電，新北市節電冠軍由板橋區拿下，去年全年節電達2772萬度，節電成效占新北市達12.7%，節電用戶累計戶次21.2萬次，而板橋也是此次全國節電度數最多的行政區。高雄市由鳳山區拿下第一，節電度數達2007.3萬度，與桃園市中壢區、台中市北屯區、台南市永康區等共22鄉鎮市區奪下各縣市節電冠軍。

台電指出，因應疫情影響民眾生活，台電配合行政院紓困4.0精進方案，針對住宅用戶6月不實施夏月電價，服務業、農業用戶亦依營業額影響程度提供電費減免，最高達30%。台電統計，今年1至5月全國用電較去年同期增加近45億度，增幅達5.3%，近來極端高溫持續，加上居家辦公就學與產業景氣暢旺等，7、8月恐再創歷史用電新高，希望防疫期間也能節約用電。