momo富邦媒(8454)30日針對「內部員工確診新冠肺炎疫情」說明，momo於6月21日接獲通知，位於新北市電話服務中心人員，經PCR核酸檢測為新冠肺炎確診個案。

momo內部防疫應變小組於接獲通報後，立即進行辦公室全面性除菌消毒作業。針對確診員工之工作位址的所有同仁，富邦媒也立即安排醫事人員進行企業自主快篩，一人快篩陽性，經PCR核酸檢測為新冠肺炎確診個案。

確診同仁目前皆已就醫進行妥善治療，其相關活動軌跡及疫調作業將由主管機關協助調查，並掌握其相關接觸者。同辦公區域被匡列相關同仁經通報主管機關後，目前也由主管機關進行居家隔離管理中，其餘同仁全面進行14天自我健康監測。為求慎重，富邦媒於6月28日並進行第二次快篩，結果全數為陰性。

富邦媒強調，電話服務中心同仁平日工作性質主要透過電話服務消費者，因此無與客戶接觸疑慮。

因應疫情升溫momo以員工健康安全為首要考量，於5月17日起升級防疫措施，內部同仁隨即採分組、分流居家辦公。針對進入公司上班同仁也進一步採取分層政策，不同樓層彼此之間不會互相有接觸。而進入辦公大樓除需量測體溫、要求於辦公場所全程配戴口罩、會議全部改為線上視訊方式進行，同時關閉休憩用餐與健身公共區域使用等。

富邦媒表示，由於日前已啟動防疫預防措施，公司整體營運將不會受影響。