童星出身的林妙可，因2008年在北京奧運開幕式獻唱，讓當時年僅9歲的她一夕爆紅，被封為「大陸最美童星」，不過事後卻遭指是對嘴表演，讓假唱醜聞跟隨她多年，不過如今即將大學畢業的她，也在社群分享學士照，清秀模樣引起熱議。

林妙可2017年考上南京藝術學院，如今4年過去，她也即將大學畢業，她曬出穿著學士服的照片，只見她抱腿坐在石頭上，歪頭對鏡頭甜笑，模樣清秀可愛，22歲的她已蛻變成亭亭玉立美少女，也有學妹在路上巧遇林妙可，大讚她本人超級好看。

林妙可即將畢業，學士照、友人合照曝光。(圖／翻攝自微博)

林妙可之前頻被指長歪、崩壞。(圖／翻攝自微博)

其實，林妙可從小到大受到的爭議不少，9歲時她為北京奧運會開幕式表演《歌唱祖國》，可愛模樣隨即登上熱搜，不過之後卻被爆出她只是對嘴，聲音來自於另外一個女孩楊沛宜，消息一出立刻引起國際的關注，當年更被美國《時代週刊》列為2008年10大醜聞之一。

雖然之後擔任開幕式總導演的張藝謀跳出解釋，「在開幕式前，林妙可和楊沛宜的演唱都錄了，反覆播放後，大家感覺楊沛宜聲音更好，但林妙可的形象更好」，所以最後才會這樣演出。

不過輿論壓力一直伴隨著林妙可，18歲時她為了夢想報考各大演藝相關學院，但不僅無緣進明星集結的北京電影學院，之後還相繼落榜，讓她又遭網友酸爆，還好最後如願考上南京藝術學院。

而林妙可的外型也頻被拿出討論，因為長大的她臉蛋與身材都過於圓潤，讓網友都直呼「崩壞了」、「長歪了」，不過仍有不少人挺她，雖然身材不夠苗條，但臉蛋還是相當清秀甜美，對她畢業後持續往演藝圈發展都相當期待。