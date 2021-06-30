大國鋼(8415)公布，子公司處分大成鋼5960張，獲利約2.22億元。大成鋼(2027)為大國鋼的母公司。大成鋼在俄羅斯對出口鋁製品課徵關稅、美國基建等題材帶動，股價連日飆漲，今早股價再創63.1元新高。

大國鋼與大成鋼的主要營運地點都在美國，去年下半年起受惠美國市場復甦，鋼價走揚，營運均持續轉好。

隨著大成鋼股價創新高；大國鋼29日透過子公司大成帝國工業處分大成鋼股票，交易總金額3.35億元，平均交易價格每股56.19元；在此次交易後，大國鋼加子公司仍持有大成鋼約7.33萬張，持股比重4.42%。

對於大國鋼處分持股，大成鋼表示，大國鋼為上櫃公司，財務操作各自獨立，大成鋼強調，目前營運展望依舊正向，美國國內鋁捲板供需依舊吃緊、價格仍在高檔，展望還是相當正向。

大成鋼在俄羅斯對出口鋁製品課徵關稅、美國基建等題材帶動下，股價連日飆漲，今早續帶量衝高。

美國基建計畫部分已達成協議，另一方面，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升，有利大成鋼兩大事業不鏽鋼、鋁捲板價格向上，公司今年營運可望持續受惠。

大成鋼今年受惠美國市場持續回溫，加上鋁捲板價格續向上揚升，不鏽鋼市況也穩定增溫，營運持續暢旺；隨著美國基建計畫部分已達成協議，後市需求可望穩定增長，有利公司兩大業務展望。

俄羅斯加徵出口稅，帶動鎳、鋁價格，預料後續將帶動不鏽鋼及鋁捲板等產品報價再向上攀升，有望推升大成鋼營收、獲利進一步成長。法人推估，大成鋼今年受惠不鏽鋼、鋁捲板市況均熱絡，產品價、量齊揚，營收有望挑戰900億元，營運估比去年的虧損大幅轉好，全年EPS上看4.5元之上，改寫近三年新高。