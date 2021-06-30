奈雪的茶6月30日正式在港交所上市，成為大陸「新式茶飲第一股」。但據第一財經報導，上市首日奈雪的茶隨即跌破發行價，開盤跌近5％。截至上午盤中，股價跌幅擴大至8.89％，每股報18.060港元，最新市值310億港元。

回顧今年2月11日，奈雪的茶向港交所遞交招股書，6月29日奈雪的茶公告將IPO發售價訂為每股19.80港元，位於17.2至19.8港元指導價區間高點。本次IPO奈雪的茶將淨籌資48.4億港元，摩根大通、招銀國際和華泰國際擔任聯席保薦人。

據公告，奈雪的茶於香港公開發售部分共錄得64.2萬人認購，超額認購431.03倍，國際發售部分超額認購17.18倍。該公司計畫在本次IPO中淨籌資48.4億港元，將募資所得款項的約70％用於支持擴張公司的茶飲店網路並提高市場滲透率。

另約10％用於通過強化技術能力，進一步提升公司的整體營運效率；約10％用於提升公司的供應鏈能力，以支持公司的規模擴張；約10％用於營運資金和一般公司用途。

再根據招股書顯示，2018年至2020年，奈雪的茶分別實現收入10.87億元（人民幣，下同）、25.02億元、30.57億元；淨虧損6972.9萬元、3968.0萬元、2.03億元。但在2020年奈雪的茶經調整淨利潤1664.3萬元、轉虧為盈。