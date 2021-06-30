醫護人員為確診母子準備相關物品（民眾提供／戴上容新北傳真）

淡水某檢疫所近期收治一對新冠肺炎確診母子，在造冊登記時，發現母親為失聯外籍移工，5歲孩子無任何國籍亦不受法律保護，是名「黑戶寶寶」，淡水馬偕院方表示，僅負責醫治部分；社會局證實，該案已經納入系統，待治療完成，會協助處理後續事宜。

護理師游嬋涓表示，日前一對母子進到檢疫所後，防疫人員依法詢問基本資料和現況，這名母親有著一口流利的國語，卻說不出來兒子任何證件號碼，防疫人員原先以為是語言不通的誤會，追問下，才知道母親是名「逃逸移工」，兒子是名「無國籍寶寶」俗稱「黑戶寶寶」。

據悉，「黑戶寶寶」為失聯移工或非法居留者所生下的孩子，一般因為害怕身分曝光後被遣返，也因為本身經濟問題，不會將孩子交由合法的托育人員或機構照顧，甚至在遇到急難時也不敢向政府求助，是棘手的社會問題。

護理師游嬋涓說，他在兒科病房工作5年多，聽過沒繳健保的、還未取名的、棄嬰等等，卻第一次碰上無國籍孩童，很難想像這5年來這對母子在在陌生的國度、敏感身分下怎麼過生活，孩子不舒服無法到醫療院所就醫，更遑論教育權，孩子就像幽靈一樣的成長，若非此次確診，不知道到何時才會被社會發現。

護理師游嬋涓感慨說道，「母親會不會因為孩子沒有一個合法的身分而難過？我想她現在染疫之外，身份被迫公開，又沒有伴侶的陪伴，心理該有多害怕，於是就希望多關心他們一點，讓他們減少一點點的恐懼。」而她每天最喜歡打電話給移工母子，聽著母親用著可愛口音、有精神的回應，聽了總讓人忍不住莞爾。

淡水馬偕醫院表示，經詢問，該案已經交由衛生局、社會局處理，院方依指示，僅配合醫療部分；社會局兒少科長劉倩如證實，該案已經進入衛政系統，待母子兩人治療完成，會與移民署一同處理後續事宜。