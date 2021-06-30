屏東爆發Delta變異株群聚感染，到目前為止造成多人確診，縣長潘孟安連日來忙得焦頭爛額仍不忘鼓勵民眾勇敢面對、做好防疫，他27日深夜更在臉書PO文表示，「每個人的體內其實都有一種抗體，就是正直」。對此，蘇偉碩醫師今(30)日回應該說法，不禁感嘆，「陳時中和蔡英文的體內，正直還在沉睡。」

蘇偉碩表示，民進黨政府以及指揮中心不僅自己找不到疫苗，就連民間主動表示要引進疫苗，都想方設法要加以阻擋，這種作為看在正常人的眼中，無不是無比的憤怒，特別是在疫情如此嚴峻的現在。

潘孟安27日在臉書貼文中指出，每個人的體內其實都有一種抗體，那就是正直，也就是善盡自己的本份，「這劑抗體不必排隊，不須登記，不用購買，自身體內就有，只需要喚醒它就可以了，讓我們先給彼此打一劑預防針，有了這劑預防針，至少我們會多了很多勝算。」

蘇偉碩引用潘孟安的說法，不禁感嘆如今指揮中心卡疫苗的作法，連慈濟證嚴上人急著要買的救命疫苗都敢擋，難道在陳時中和蔡英文的體內，正直還在沉睡嗎？