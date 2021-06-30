教育部今天宣布，原訂於8月7日舉行的閩南語語言能力認證考試，有1.9萬人報考，但因為疫情因素，將期延至10月23日辦理。這項考試延期後，考生可在9月6日至10日上網列印准考證，預計12月13日寄發成績單，12月20日至24日寄發證書。

教育部表示，今年閩南語語言能力認證考試，考試報名作業已於5月7日下午5時截止，總計有1萬9110名考生報名，人數較前一年1萬3886人增加5224人，報名人數創歷年新高。

教育部說，若考生因考試延期致無法參與考試，可辦理退費，統一於考試官網（https://blgjts.moe.edu.tw）填寫線上「退費申請書」申請退費。申請時間為即日起至7月16日止，逾期不予受理。總試務中心將於8月底前以郵政匯票完成退費。

為維護全體考生及相關試務人員的健康與安全，教育部將依中央流行疫情指揮中心各項規範，進行必要的作業調整與各項防疫措施，如有任何問題可電洽承辦單位國立臺灣師範大學提供的免付費服務專線：0800-699-566或付費電話（02）7749-3664；服務信箱：[email protected]。