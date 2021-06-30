搶宅食商機 牛角次男坊燒肉丼便當外帶8折起 11:302021/06/30 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 以大份量肉品打造奢華丼飯的「牛角次男坊」，推出新口味外帶便當，自取並可享優惠。（圖／牛角次男坊） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搶攻宅食商機，走「浮誇系」路線、以大份量肉品打造奢華丼飯的「牛角次男坊」，推出：特製燒肉、特製牛丼、醬燒牛豚，以及醬燒豚肉與薑燒豚肉共五種道地全新口味，每款便當208元，即日起只要到店外帶自取皆享8折優惠。 「牛角次男坊」丼飯透過現烤肉品、秘傳醬汁成功做出口碑，成為肉肉控必吃的口袋名單之一。因應疫情，本次推出日本國民美食特製牛丼、薑燒豚肉等，強調即使不能出國，也可以在家享受道地日本美味餐點。 擴大搶宅食經濟商機 台北萬豪酒店外賣餐點「每週上新菜」 宅家追劇標配 麥當勞「韓風炸雞腿」6／30開賣 #全新 #牛角次男坊 #丼飯 #特製 #豚肉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒再延長 王品20品牌外帶自取85折點數變現金 10:232021/06/24 生活 看百貨直播 納涼搶好康 04:102021/06/29 時尚消費 辣與不辣同步開賣 六福集團和牛牛肉麵上架 08:412021/06/25 生活 搶商務客 飯店推日租辦公室 04:102021/06/28 地方新聞 外帶外送新選擇 飯店美饌推新菜 10:222021/06/30 生活 台北喜來登 外帶增售「豪華饗受」四人分享餐 12:372021/06/25 生活 立院康園熄燈 揮別12年食光 04:102021/06/25 焦點要聞 三級警戒延長 王品加碼20大品牌外帶85折 11:242021/06/24 生活 療癒宅生活／用星級料理滿足居家防疫失落的心 10:312021/06/25 生活 新板希爾頓酒店中西餐廳重啟營運 外賣宅食自取價180元起 11:412021/06/29 生活 搶攻暑假商機 漫博8月線上登場 18:292021/06/29 生活 生活熱門新聞 中壢超級傳播者已插管難疫調 衛生局長：可能還有漏掉的 - 生活 獨／板橋某診所醫師快篩陽性 看診人數嚇壞疫調人員 - 生活 雙北單日確診驚見「黃金交叉」 侯友宜這件事被狂讚太強 - 生活 新增12例接種疫苗後死亡 46歲女打完莫德納竟肺炎 - 生活 桃園今增5確診 足跡遍及大賣場、傳統市場、髮廊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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