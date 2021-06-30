搶攻宅食商機，走「浮誇系」路線、以大份量肉品打造奢華丼飯的「牛角次男坊」，推出：特製燒肉、特製牛丼、醬燒牛豚，以及醬燒豚肉與薑燒豚肉共五種道地全新口味，每款便當208元，即日起只要到店外帶自取皆享8折優惠。

「牛角次男坊」丼飯透過現烤肉品、秘傳醬汁成功做出口碑，成為肉肉控必吃的口袋名單之一。因應疫情，本次推出日本國民美食特製牛丼、薑燒豚肉等，強調即使不能出國，也可以在家享受道地日本美味餐點。