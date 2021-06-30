行政院推出打工族紓困方案，補貼每個打工族1人1萬元，28日開放符合資格者申請，截至昨天（29日）下午5點，已經逾20萬人申請，一名網友曬出1萬元入帳截圖，錢24小時就入帳，大讚政府的高效率，不少網友也興奮喊「我也收到了」。

有網友表示，申請送出才一天，就看到打工族一萬元紓困金入帳。（翻攝自Dcard）

一名網友29日在Dcard貼出打工族紓困1萬元入帳的截圖，並指出自己是在28日早上10點30分申請，29日10點左右就收到入帳通知，24小時就發放的超快速度，讓她大呼政府效率超高，「感謝政府能看到像我們學生打工族現在沒有工作的困境，希望大家申請順利！」

同時，原PO提醒，有不少人反應申請時把銀行帳戶寫成銀行卡號，怕領不到紓困金，她打電話詢問後，專員表示可以在7月1日直接去指定銀行之ATM插卡領取，網路部分就讓系統判定審核失敗，或者是7月1日系統重新整理後，再填一次。

對此，網友也紛紛曬出1萬元入帳截圖，留言：「昨天10點左右申請，今天10多就收到了」、「昨天申請，我今天也收到」、「耶！我也入帳了，沒想到那麼快速」、「收到了，可以度過下個月了」、但也有人表示，「我也差不多時間，但還沒收到QQ」、「我有成功申請送出，但沒收到啊」。

由於雇主投保的「部分工時勞工」成為紓困孤兒。勞動部24日宣布最新的紓困方案，針對由雇主投保的打工族，月投保薪資2萬3100元以下者，每人發放1萬元，預計近41萬名打工族受惠。