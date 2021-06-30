期待全新一代的iPhone嗎？2020年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全球供應鏈等因素，蘋果（Apple）在10月份才發表首度搭載5G的iPhone 12系列。然而根據分析師的預測，今年蘋果應該會回歸往例，在9月份推出新一代iPhone。而新機將會有哪些改變，快來看看近期曝光的最新一組機身模型照片。

爆料者之一的 DuanRui（@duanrui1205）轉發微博的貼文分享了近期曝光的新一代iPhone機身模型。主要可以明顯看出的改變有兩處，首先就是雙鏡頭的新iPhone，背後主鏡頭的排列改為對角線，而非iPhone 12這一代的直線排列；而正面螢幕頂端的TrueDepth相機（原深感測相機），也就試俗稱的「瀏海」位置，則看似略有縮小，寬度縮小的幅度並不是很明顯，另外前置鏡頭位置略往裡靠，喇叭的話則移至頂端邊緣，則是比較明顯的改變。

另外，在iPhone 12這一代當中，唯有iPhone 12 Pro Max採用Sensor-shift OIS技術，主相機的鏡頭透過對比照也可發現明顯比其餘的iPhone 12系列手機更大。而在上述曝光的機身模型中，也有發現類似的情況，但是否主相機鏡頭更大的特色，均實現在新機的兩款Pro機種中，尚待進一步確認。

iPhone 12 Pro Max（太平洋藍）以及iPhone 12 Pro。前者主相機的尺寸明顯比後者更大。（黃慧雯攝）

統整近期與新iPhone相關的爆料，據了解蘋果將對針對相機帶來一些升級，包含Pro機種將搭載升級後的超廣角相機，是6片式鏡頭、光圈f/1.8，並具備自動對焦（AF）功能。此外Digitimes曾在研究報告中指出，新款iPhone預計標配Sensor-shift OIS技術，若是成真，那麼就代表全系列新機在錄影穩定性上的效果都將明顯提升，值得期待。

另外，在iPhone 12全系列都已經支援5G的前提下，今年的新一代機種肯定也都會支援5G。而在2020年，蘋果僅有在美國推出的iPhone 12系列可額外支援5G毫米波（mmWave），其餘地區推出的機種並不支援，今年這項技術會否讓更多機種搭載，也值得觀察。此外，iPhone 12 mini因為機身較小影響續航力，近期有消息傳出已提前停產，會否在新一代系列中持續推出小螢幕的系列，以及它的市場表現會不會從谷底翻身，也將是觀察重點之一。

此前Wedbush分析師Dan Ives在一份投資報告中直接預測，新一代iPhone很有機會在9月14日發表，而上市日期則是9月24日，究竟準不準確，很快就將揭曉。