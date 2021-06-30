今天在大聯盟場上國民以4：3戰勝光芒，這場比賽最大的亮點莫過於近期火燙的開路先鋒席瓦伯(Kyle Schwarber)，他在今天的比賽再度轟出全壘打，過去15戰敲出13支全壘打、過去10戰就敲出12轟，目前總全壘打數一下爬升到25支，與教士隊的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)並列大聯盟第三，暫時落後給小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)的26支和大谷翔平的28支。

YOU HAVE GOT TO BE ABSOLUTELY SHITTING ME!! TWO HOME RUNS YESTERDAY ANOTHER ONE TODAY 12 HOME RUNS IN HIS LAST 10 GAMES SIXTEEN FUCKING HOME RUNS IN HIS LAST 18 GAMES. KYLE SCHWARBER IS A GOD. pic.twitter.com/RHOA33TVPR — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) June 29 2021

席瓦伯在去年還是小熊隊不要的棄將，但今年來到國民的他一鳴驚人，原本開季還排在4到6棒的他打擊表現普通，但最近調上開路先鋒位置反而變了一個人，開季至今257個打數有65支安打、25支全壘打，為球隊貢獻53分打點，打擊率是及格的.253，雖然說安打表現普通，但長程火力相當可怕。

今天這轟也讓他寫下大聯盟新紀錄，他追平1995年貝爾(Albert Belle)，成自1901年來10場比賽內最會轟球員，更可怕的是目前比賽還在進行中，席瓦伯有望將紀錄再往上提高，而且原本全壘打王位置幾乎由大谷翔平、小葛瑞洛與小塔提斯競爭，沒想到他一下爬到25轟，離第一的大谷翔平也只有3轟，若延續當前手感，要追上並非不可能的任務。

今天國民開局就給光芒當頭棒喝，席瓦伯就是帶頭的那個人，首打席對上光芒投手希爾(Rich Hill)擊出右外野方向陽春炮取得1：0領先，接著外野手索托(Juan Soto)再接力轟出一支右外野2分炮，這是他本季第9轟，也讓比數拉開到3：0領先。第2局羅布斯(Victor Robles)繼續敲全壘打，國民前兩局就以4：0遙遙領先對手。

不過光芒5、6、9局各攻下1分，祖尼洛(Mike Zunino)和布蘭登羅(Brandon Lowe)都敲出全壘打，凱麥爾(Kevin Kiermaier)則是擊出二壘安打，但是最後國民救援投手韓德(Brad Hand)成功守住比賽，拿下救援成功，先發投手羅斯(Joe Ross)也順利拿下本季第五勝，目前國民以39勝38敗排在國聯東區第二，近10場5勝5敗，席瓦伯功不可沒。