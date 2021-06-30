今天在大聯盟場上國民以4：3戰勝光芒，這場比賽最大的亮點莫過於近期火燙的開路先鋒席瓦伯(Kyle Schwarber)，他在今天的比賽再度轟出全壘打，過去15戰敲出13支全壘打、過去10戰就敲出12轟，目前總全壘打數一下爬升到25支，與教士隊的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)並列大聯盟第三，暫時落後給小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)的26支和大谷翔平的28支。
席瓦伯在去年還是小熊隊不要的棄將，但今年來到國民的他一鳴驚人，原本開季還排在4到6棒的他打擊表現普通，但最近調上開路先鋒位置反而變了一個人，開季至今257個打數有65支安打、25支全壘打，為球隊貢獻53分打點，打擊率是及格的.253，雖然說安打表現普通，但長程火力相當可怕。
今天這轟也讓他寫下大聯盟新紀錄，他追平1995年貝爾(Albert Belle)，成自1901年來10場比賽內最會轟球員，更可怕的是目前比賽還在進行中，席瓦伯有望將紀錄再往上提高，而且原本全壘打王位置幾乎由大谷翔平、小葛瑞洛與小塔提斯競爭，沒想到他一下爬到25轟，離第一的大谷翔平也只有3轟，若延續當前手感，要追上並非不可能的任務。
今天國民開局就給光芒當頭棒喝，席瓦伯就是帶頭的那個人，首打席對上光芒投手希爾(Rich Hill)擊出右外野方向陽春炮取得1：0領先，接著外野手索托(Juan Soto)再接力轟出一支右外野2分炮，這是他本季第9轟，也讓比數拉開到3：0領先。第2局羅布斯(Victor Robles)繼續敲全壘打，國民前兩局就以4：0遙遙領先對手。
不過光芒5、6、9局各攻下1分，祖尼洛(Mike Zunino)和布蘭登羅(Brandon Lowe)都敲出全壘打，凱麥爾(Kevin Kiermaier)則是擊出二壘安打，但是最後國民救援投手韓德(Brad Hand)成功守住比賽，拿下救援成功，先發投手羅斯(Joe Ross)也順利拿下本季第五勝，目前國民以39勝38敗排在國聯東區第二，近10場5勝5敗，席瓦伯功不可沒。
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